Sindacati in piazza: “Siamo il welfare che non esiste più” – VIDEO

ANCONA – I pensionati scendono in piazza per accendere i riflettori sulla condizione della terza età nel paese e ad Ancona si sono radunati davanti alla sede della Prefettura, in piazza del plebiscito richiamando l’attenzione sulle questioni più calde: pensioni troppo basse, servizio sanitario e sociale non adeguato, oltre al grande problema della non autosufficienza.

Le delegazioni delle tre sigle sindacali sono state ricevute dal prefetto di Ancona Antonio D’Acunto, al quale hanno presentato le loro richieste.

È previsto invece per venerdì 20 dicembre un incontro tra le organizzazioni sindacali e i rappresentanti del Governo ai quali sottoporranno le loro richieste.