Babbo Natale incontra i bimbi del Salesi con i vigili del fuoco – VIDEO

ANCONA – I vigili del fuoco tornano all’ospedale pediatrico Salesi di Ancona, per quello che è diventato ormai un appuntamento tradizionale con i piccoli pazienti.

Ogni anno infatti per una mattina un pompiere sveste la divisa per indossare i panni di Babbo Natale e andare a trovare i bambini ricoverati all’ospedaletto.

Questa volta poi Babbo Natale è letteralmente volato dai bimbi, appeso all’autoscala dei pompieri, insieme a due colleghi e due amici a quattro zampe.