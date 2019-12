Autovelox Falconara, respinti metà dei ricorsi – VIDEO

FALCONARA – Autovelox cecchino di Falconara, è regolare la distanza minima di un chilometro tra il cartello che segnala il misuratore di velocità e il punto dove si trova la postazione fissa, per gli automobilisti che imboccavano quel tratto di statale arrivando da Montemarciano, ma non per quelli che si immettevano sull’Adriatica provenendo dallo svincolo di Castelferretti.

È questo che sembra emergere dalle prime sentenze emesse dal giudice di pace di Ancona Eliana Parlato, sui ricorsi presentati da alcuni degli automobilisti sanzionati per eccesso di velocità tra il 20 luglio scorso e il 14 ottobre, anche se per averne la certezza bisognerà attendere la pubblicazione delle motivazioni.

Una interpretazione che, se fosse esatta spiegherebbe almeno in parte l’esito altalenante delle prime sentenze emesse mercoledì 18 dicembre che metà dei casi hanno dato ragione ai ricorsi presentati dagli automobilisti e in altrettanti li hanno respinti. Dieci in totale gli esiti positivi per i cittadini assistiti dai legali Donatella Baleani e Italo D’Angelo, quest’ultimo per conto di Acu Marche.