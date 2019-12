Salvini in piazza del Papa come le “sardine”, poi pranzo aperto

Lunedì 23 dicembre Matteo Salvini tornerà nelle Marche. Appuntamento con il leader della Lega alle 11.30 in Piazza del Plebiscito ad Ancona, stessa location delle “sardine”, per un incontro pubblico aperto alla cittadinanza e, a seguire, alle 12.45, pranzo presso la Mole Vanvitelliana, banchina G. Da Chio 28.

“Le Marche – spiega il responsabile della Lega Marche Paolo Arrigoni – sono una regione fondamentale per la Lega, nella quale grazie al carisma di Salvini e alla tenacia dei nostri militanti abbiamo strutturato un processo di crescita inarrestabile. Con il nostro Capitano ad Ancona ci prepariamo dunque a lanciare una campagna elettorale che vedrà la Lega come assoluta protagonista, sia per le regionali sia per le tante elezioni amministrative che si terranno nel 2020”.



Per chi volesse partecipare al pranzo con Matteo Salvini il costo è di 30 euro a persona. Per prenotazioni: 331.4120931