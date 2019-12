Nuovo schianto in superstrada: muore una donna, grave un’altra

Nuovo schianto mortale sulla superstrada Ascoli-Mare: muore una donna di 72 anni, in gravi condizioni una di 26.

A distanza di meno di un mese dall’incidente in cui hanno perso la vita due camionisti, un nuovo tragico incidente è avvenuto attorno in mattinata, attorno alle 11, tra gli svincoli di di Spinetoli e Monsampolo del Tronto in direzione mare.

Per cause ancora al vaglio della Polizia stradale, si sono scontrate un Fiat Punto ed una Fiat 500, che dopo l’impatto ha preso fuoco. Le donne sono state soccorse ed i vigili del fuoco hanno dovuto estrarne una dalle lamiere dell’auto.

La donna di 72 anni è morta all’ospedale di San Benedetto, la più giovane è stata portata dall’eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette.