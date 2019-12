Natale: emergenza furti in Valmusone – VIDEO

ANCONA – Decine di furti in casa nel tardo pomeriggio di ieri a Castelfidardo tra i quartieri di Fornaci e Crocette: i carabinieri sono sulle tracce di una banda, almeno due persone, si sospetta del’Est Europa che si muoverebbe a bordo di un’utilitaria scura.

Entrando dalle finestre più defilate o saltando da terrazzi , nonostante in diversi casi fossero presenti i proprietari in cucina, hanno fatto incursione nelle camere da letto portando via denaro e gioielli. Alcuni si sono accorti solo a fatto avvenuto, scoprendo i cassetti rovesciati dai malviventi.

La paura corre anche sui social dove su alcune pagine Facebook di comunità del comune fidardense si moltiplicano le segnalazioni di furti e avvistamenti. Quattro i blitz nella giornata di lunedì. Il primo, in realtà, è avvenuto in via Bambozzi, ad Abbadia di Osimo, al confine col territorio di Castelfidardo dove sono stati denunciati gli altri tre, fra via La Malfa e via Redipuglia: qui la proprietaria ha trovato la casa a soqquadro, ma non le è stato portato via nulla. Da una villetta, invece, è stato rubato molto oro tra collane, braccialetti e anelli, oltre a 600 euro in contanti. Da un’altra è stato sottratto addirittura un televisore da 50 pollici molto costoso.

I ladri, non soddisfatti, hanno concesso il bis ieri pomeriggio: sono state assaltate altre tre abitazioni in zona Fornaci. In via Ponchielli una donna per poco non si è trovata faccia a faccia con i banditi, che si sono lanciati dal balcone non appena lei è rincasata. Un furto è stato consumato in via Pirandello, un altro in via Volpi dove i proprietari hanno trovato i malviventi chiusi a chiave in una camera e subito hanno dato l’allarme al 112.

Quello delle festività natalizie, durante il quale si fanno le spese e circola più denaro, è un momento particolarmente propizio per i malviventi.