Regionali. Pd: nodo primarie. Attesa per il candidato nel centrodestra – VIDEO

ANCONA – Primarie sì, primarie no. Nel Partito Democratico dibattito aperto con vista Regionali 2020. Il sindaco di Macerata Romano Carancini, dalle colonne del Resto del Carlino, ha consigliato l’opportunità delle consultazioni per scegliere il candidato.

Luca Ceriscioli non si sottrae, ma pone la priorità: prima la definizione dell’alleanza. Ed entrano dunque in gioco i Cinque Stelle per un’ipotesi di coalizione proprio col PD.

Sul fronte centro-destra sono giorni cruciali per la definizione del nome che in base agli accordi presi dal tavolo nazionale spetta a Fratelli d’Italia. È testa a testa tra il parlamentare Acquaroli e l’ex sindaco di Ascoli Castelli. E lunedì Matteo Salvini sarà ad Ancona.