Canapa, i produttori: “E’una risorsa, non una droga”

ANCONA – Lascia un grande amaro in bocca, tra i produttori, lo stralcio di lunedì in Senato dell’emendamento sulla canapa che stabiliva i limiti certi della soglia del Thc e regolava l’uso consentito dell’intera biomassa, compresa la sua infiorescenza per fini industriali, commerciali e energetici.



Uno stop che rigetta il settore nel limbo normativo legato alla legge 242/2016 che attualmente fissa i limiti per la coltivazione della canapa, con un valore di Thc nell’infiorescenza non superiore allo 0,6%, ma non consente la commercializzazione della biomassa, cioè l’infiorescenza stessa, in determinati settori tra cui spicca quello alimentare.

Dopo il no al Senato le associazioni di categoria stanno cercando già di correre ai ripari, Federcanapa per esempio vorrebbe avanzare al ministero la proposta di far rientrare la canapa tra le piante officinali agricole con trasformazione agricola. In questo modo sarebbe possibile per esempio estrarre l’olio essenziale dalla pianta, senza il rischio di avere un prodotto con presenza di thc all’interno, dal momento che il tetraidrocannabinolo non è idrosolubile.

In attesa di risposte però la situazione resta ferma e chi deve fare i conti con una normativa a metà sono i produttori, autori di un settore che negli ultimi 5 anni ha conosciuto un vero e proprio boom. Stando ai dati infatti i terreni coltivati a canapa in Italia sono aumentati di dieci volte dai 400 ettari del 2013 ai quasi 4000 stimati per il 2018. Un mercato che vede la Regione Marche tra i suoi principali esponenti e in cui realtà straniere hanno iniziato a investire.