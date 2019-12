Aggredisce la madre, le ruba i soldi e minaccia di morte i Carabinieri: la lunga notte di Montemarciano

Aggredisce la madre e le ruba un “tesoretto” da 30 mila euro che la donna custodiva in camera di letto. E’ successo ieri notte a Montemarciano. La donna ha chiesto l’intervento dei Carabinieri: i militari sul posto lo hanno trovato con una pistola in mano

SENIGALLIA – Aggredisce la madre e le ruba un “tesoretto” da 30 mila euro che la donna custodiva in camera di letto. E’ successo ieri notte a Montemarciano. La donna ha chiesto l’intervento dei Carabinieri: i militari sul posto hanno trovato il 46enne con una pistola in mano.

L’uomo era molto agitato, ha iniziato a insultare i miliari, minacciando di ucciderli. Si è barricato in casa e dopo ore di attesa è scattata l’irruzione nell’appartamento. L’uomo si era armato di un martello da carpentiere col quale ha cercato di difendersi e sottrarsi alla presa dei militari, che sono comunque riusciti a disarmarlo e bloccarlo.

E’ stato quindi condotto all’ospedale di Ancona dove è stato sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio e ricoverato nel reparto di psichiatria, in quanto sono stati riscontrati gravi disturbi psichici. All’interno dell’abitazione i militari hanno rinvenuto ben 31.500 euro in contanti, nascosti nell’armadio della camera da letto dall’uomo, due pistole a salve prive di tappo rosso, 31 cartucce a salve, un coltello da pesca modificato a pugnale di 28 centimetri, due martelli da carpentiere e un’ascia, tutto sottoposto a sequestro. L’uomo è stato tratto in arresto per rapina e resistenza a pubblico ufficiale, ed il magistrato ha disposto l’immediata liberazione per motivi sanitari.