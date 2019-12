Aato 2, report annuale: acqua di qualità e consumi ridotti – VIDEO

ANCONA – Una famiglia italiana spende circa 300 euro l’anno per l’acqua, molto meno dei cittadini del Nord Europa. Un’acqua che ha qualità europea, ma viene venduta a prezzi al di sotto della media continentale. È in estrema sintesi ciò che emerge dallo studio sullo stato del servizio idrico dell’Aato 2 Marche Centro Ancona.

Il territorio di riferimento è composto di 43 comuni di cui 41 della Provincia di Ancona escludendo solo la bassa val Musone più i comuni di Matelica ed Esanatoglia della provincia di Macerata per un totale di circa 400mila abitanti. Negli anni è cresciuta la consapevolezza al consumo e l’attenzione a non sprecare l’acqua: da 33 milioni di metri cubi degli anni scorsi si è scesi a 28 milioni.

Anche per quanto riguarda la raccolta differenziata i dati sono in crescita e nelle Marche è intorno oltre il 69%, mentre nella provincia di Ancona è appena sotto, al 68,73%. La produzione di rifiuti indifferenziati è in costante calo dal 2006, al contrario di un aumento dei conferimenti in discarica. Tanto che quella di Corinaldo è pienamente sufficiente anche per i decenni prossimi.