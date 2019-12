Trend Marche, meno imprese ma ricavi in crescita – VIDEO

La notizia più negativa è che le imprese continuano a chiudere: sono 1400 quelle che fino a novembre 2019 hanno abbassato la serranda. La notizia più positiva è che tra chi resiste cresce il fatturato.

In particolare, ricavi in crescita per le costruzioni (+14,1 per cento) i servizi (+4,8 per cento), con la ristorazione e turismo che incrementano gli utili del 4,4 per cento. La fotografia delle formiche marchigiane è quella dell’osservatorio Trend Marche. Sono 147.448 le imprese delle Marche, il 99 % con meno di 50 dipendenti.

