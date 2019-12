Rapina la farmacia con un coltello, fermato un ventenne milanese

PESARO – Entra in Farmacia armato di un coltello, arraffa i soldi presenti in cassa e poi con il bottino va alla stazione di Pesaro per scappare con il primo treno ma viene fermato dalla Polizia.

Fermato per rapina aggravata un ragazzo milanese, poco più che ventenne, autore della rapina avvenuta domenica scorsa alle 13.30 in una farmacia di Pesaro. Il giovane ha atteso che nel negozio non ci fosse nessuno al di fuori della farmacista di turno, poi si è calato un cappello in testa e armato di un coltello ha minacciato la donna facendosi consigliare l’incasso della mattinata, circa 500 euro, per poi scappare.

La donna ha poi dato l’allarme e gli agenti della squadra mobile accorsi sul posto, dopo aver visionati i video delle telecamere della farmacia, si sono messi sulle tracce del giovane, ritrovandolo alle 15.30 alla stazione di Pesaro, dove era in attesa di prendere un treno diretto a nord. Bloccato dagli agenti, il ragazzo è stato portato in questura e fermato per rapina aggravata.