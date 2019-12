Madre e figlio creano laboratorio di marijuana in casa. Arrestati

FERMO – Avevano allestito nella loro abitazione nelle campagna del fermano un vero e proprio laboratorio per la coltivazione di marijuana, di cui 11 kg erano già confezionati e pronti alla vendita. Arrestati dai carabinieri di Fermo e Ascoli Piceno una donna di 60 anni e suo figlio di 30 anni, entrambi incensurati, con l’accusa di coltivazione e traffico illecito di sostanze stupefacenti.

Il blitz dei militari è scattato lo scorso venerdì dopo alcuni mesi di indagini. Nell’abitazione durante la perquisizione sono stati rinvenuti serre a tenuta stagna, vasche di decantazione, tester chimici, lampade ultraviolette, concimi di ogni genere ed essiccatori professionali, oltre a tutto il materiale utile al confezionamento dello stupefacente.

La droga, in attesa di essere inviata in laboratorio per le analisi di routine, è stata sequestrata, mentre per il giovane 29enne si sono aperte le porte del carcere di Fermo, per la madre sono scattati gli arresti domiciliari. Con ogni probabilità, la droga era destinata ad invadere il mercato illecito di stupefacenti delle festività Natalizie e di fine anno.